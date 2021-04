La police de Dax et la police judiciaire de Bayonne ont réalisé un coup de filet dans le milieu dacquois du trafic de stupéfiant. Quatre hommes sont en garde à vue ce jeudi au commissariat de Dax. Ils sont également soupçonnés de proxénétisme aggravé.

Dax : 4 personnes en garde à vue pour trafic de cocaïne et proxénétisme

Un coup de filet de la police dacquoise contre un trafic de cocaïne. Ce mardi, la police de Dax et la Police Judiciaire de Bayonne ont lancé un coup de filet aux aurores. En tout ce sont huit personnes qui ont été interpellées à Saint Paul lès Dax, Dax et aux alentours.

Sur les 8 interpellées, quatre ont été maintenus en garde à vue et doivent être présentés au parquet de Dax ce vendredi. Ils sont soupçonnés de trafic de cocaïne et d'un peu de trafic de cannabis également. Lors des perquisitions, 114 grammes de cocaïne ont été retrouvés ainsi que de l'argent liquide et des armes de poing.

Sur les 4 hommes en garde a vue, deux ont une vingtaine d'année et deux ont une quarantaine d'année. Certains ont déjà été condamnés pour du trafic. Ils sont également soupçonnés de proxénétisme aggravé. Ils auraient mis des jeunes femmes dans un hôtel de Saint-Paul-lès-Dax pour qu'elles se prostituent.