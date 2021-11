Dax : "acte d'héroïsme" de deux policiers qui sauvent un octogénaire d'un incendie

Après quelques heures sous oxygène à l'hôpital de Dax, l'équipage de police secours va bien. Leur geste est à la fois salué par leur hiérarchie, qui parle d'un acte "d'héroïsme" et par le syndicat de policier Alternative Police 40 qui estime que l'intervention des agents, "au péril de leur propre intégrité physique", a permis d'éviter un drame.

Un incendie d'appartement en centre-ville

Ce jeudi soir, il est 18h25 quand la police de Dax reçoit un appel de détresse pour un incendie d'appartement dans une résidence de la place Thiers, en plein centre-ville. Un équipage mixte de deux policiers se rend immédiatement sur place et se charge de récolter des informations pour savoir si des personnes sont présentes dans les appartements jouxtant celui en flamme.

Sur le même palier que l'appartement en flamme, au premier étage, il y a deux autres logements. L'un est vide mais les policiers apprennent auprès des voisins que l'autre est occupé par un octogénaire alité ne pouvant pas se déplacer. Les policiers forcent la porte et trouvent effectivement cette personne âgée malade dans sa chambre.

Les pompiers leur demandent de rester au chevet de l'octogénaire

Pompiers de Dax et policiers décident donc de se répartir les tâches pour être plus efficace. Pendant que les pompiers tentent de maîtriser les flammes dans l'appartement voisin, les policiers restent auprès de la personne âgée pour la sécuriser et la rassurer. "La complémentarité et le travail en commun de nos collègues policiers et pompiers, le choix de nos collègues, leur abnégation, leur sang froid, ont permis aux pompiers de concentrer leurs moyens sur la lutte contre l'incendie et ainsi éviter un embrasement de l'immeuble", précise le syndicat Alternative Police 40.

A l'aide de linges mouillés, les deux policiers dans l'appartement de l'octogénaire tentent donc d'empêcher la fumée d'entrer encore plus dans le logement. Ils vont ainsi rester 10 minutes dans l'appartement auprès de l'octogénaire. Mais les émanations sont de plus en plus dense et les "détecteurs de CO2 des pompiers s'affolent", explique le syndicat Alternative Police 40.

Face à la fumée qui s'accumule, il faut finalement évacuer. Les policiers aident les pompiers à mettre la personne âgée sur un brancard et tout le monde sort du logement. Les policiers ont inspiré trop de fumée, ils sont transportés à l'hôpital de Dax où il resteront plusieurs heures sous oxygène et sous traitement. Ce vendredi, ils vont bien confirme le commissariat de Dax.

Le capitaine Jean-Marc Graufogel, adjoint au service voie publique du commissariat de Dax est fier de ses deux agents : "on oublie que la mission essentielle de la police c'est aussi de protéger et secourir. Ils ont fait tout le nécessaire pour aller au secours d'une personne au mépris même de leur propre santé puisqu'il n'ont pas réfléchi. Ils ont été vraiment dans l'acte d'héroïsme".