Dax : couvert par sa mère après un accident de voiture, il est confondu par son ADN

En mai dernier, sur un boulevard de Dax, une voiture percute un autre véhicule qui est à l'arrêt devant un passage piéton. Sauf que sur le passage piéton, quelqu'un est en train de traverser. Choc en cascade et le piéton est percuté par la voiture percutée. Gravement blessé, ce dernier se verra prescrire 90 jours d'ITT. La conductrice du véhicule arrêté est légèrement blessée.

La mère se dénonce au commissariat

Après le choc, le chauffard prend la fuite. Les témoignages semblent formels, c'est un homme qui était au volant de la voiture en faute. Mais quelques heures plus tard, c'est une femme, une Dacquoise de 50 ans, qui se présente au commissariat. C'est la propriétaire du véhicule qui a causé l'accident. Elle affirme aux policiers qu'elle était au volant. Les policiers doutent, interrogent tout de même son fils mais ce dernier nie les faits.

L'ADN a parlé

Pour être sûr, les policiers dacquois décident d'analyser la voiture et de relever des traces ADN. Leurs doutes se confirment. L'ADN a parlé ces deniers jours, c'était bien le fils qui était au volant et qui a pris la fuite dans cette voiture sans assurance. Le fils de 28 ans est convoqué devant la justice pour avoir blessé deux personnes et pris la fuite. Sa mère, qui l'a couvert, est poursuivie pour complicité.