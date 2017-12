Le procureur de la République a requis de la prison avec sursis contre Christophe et Yveline Bardin, ce lundi au tribunal de Dax où le patron du FN dans les Landes et son épouse, conseillère régionale, étaient jugés pour fraude fiscale.

Dax, France

Christophe et Yveline Bardin ont-ils volontairement fraudé le fisc pendant trois ans ? C'est la question que s'est posé le tribunal de Dax ce lundi après-midi. Le patron du Front National dans les Landes et sa femme, conseillère régionale sont accusés d'avoir caché 300.000 euros en trois ans grâce à leur auto-école "Chronoauto" de Saint-Paul-les-Dax et une association de sécurité routière pour handicapés soi-disant à but non lucratif, la MDSR, mission départementale de sécurité routière, agréée pour la formation des personnes handicapées. Pendant leur procès, les époux Bardin ont tenté de prouver leur bonne foi et ont dénoncé l'enquête à charge des services fiscaux à l'époque.

Un acharnement des services fiscaux

Personne n'a voulu écouter leurs explications confirme leur avocat. Ni à l'époque du redressement fiscal, ni aujourd'hui s'agace Maitre Saulnier : "Il me semble que la procédure va trop loin, l’administration fiscale a des arguments, nous avons les nôtres, nous aurions pu avoir une vraie confrontation mais ailleurs que dans un tribunal. L’administration fiscale n’a pas du tout été ouverte au dialogue et on en arrive à _des sommes totalement extravagantes alors même que l’activité de mes clients ne permet pas de tels montants_."

Une association à but non lucratif finalement plutôt lucrative

Les époux Bardin ont donc plaidé leur bonne foi à la barre et dénoncé l’acharnement des services fiscaux qui notent plusieurs problèmes dans les comptes des deux prévenus. La comptabilité d’Yveline Bardin, gérante de l’auto-école n’est pas régulière et probante, des sommes difficiles à justifier passent des comptes de l’auto-école aux comptes personnels du couple (jusqu’au 13.000 euros en deux ans) mais c’est surtout le statut d’association à but non lucratif de la MDSR qui pose problème à l’administration fiscale.

La MDSR, la mission départementale de sécurité routière. Christophe Bardin la fonde en 2011, c'est alors, dans les Landes, la seule association qui permet aux personnes handicapés de passer leur permis. Sauf que la MDSR fait aussi de la pub et encaisse les chèques des clients de l'auto-école de Madame Bardin mais puisque c'est une association à but non lucratif, elle ne pas paye la TVA... Pour le FISC et le procureur ça s'appelle "une fraude organisée".

"On a été mal conseillé"

Mais de manière générale, la défense des époux Bardin ne varie pas. "On a été mal conseillé par nos comptables" se défendent Christophe et Yveline plaidant l'acharnement des services fiscaux et notamment sur la somme réclamée. "Ils ont calculé notre chiffre d'affaire sur une base de 35h de conduite par élèves alors que c'est une moyenne nationale mais certains ne font que le code etc.", explique Yveline Bardin. "On a expliqué en long, en large et en travers, personne ne nous a écouté, l'enquête était à charge" rajoute Christophe Bardin. Malheureusement pour eux, ils ne pourront pas le prouver. Leur comptabilité exacte de l'époque n'existe plus. Les fiches de suivi de leurs élèves ont été perdues quand deux jeunes délinquants ont noyé leur cave,... trois mois après le début du contrôle fiscal.

Le procureur de la République a requis six mois de prison avec sursis et 5.000 euros d’amende contre chacun des époux Bardin. Le tribunal rendra sa décision le 12 février.