Dax : deux gilets jaunes jugés ce lundi pour avoir dégradé des pompes à essence

Deux gilets jaunes du groupe de Bénesse-Maremne seront jugés ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Dax. Ils comparaissent pour des dégradations et des tags commis à Soustons et à Capbreton fin 2019. Ils sont notamment soupçonnés d'avoir détérioré des pompes à essence.

Cet homme de 51 ans et cette femme de 41 ans ont agi en pleine nuit, le visage masqué, à deux reprises : le 27 novembre à Soustons et une dizaine de jours plus tard, le 6 décembre, à Capbreton. Ils se rendent dans des stations-services de grandes surfaces, Leclerc et Intermarché, et obstruent les fentes à carte bleue des pompes à essence avec de la colle, pour les rendre inutilisables.

Tags dans le centre-ville

Cette même nuit du 27 novembre, ils s'en donnent également à coeur joie dans le centre-ville de Soustons, recouvrant de tags les façades et les vitrines de nombreux commerces : un hôtel, un snack, une agence immobilière, un salon de beauté, une boulangerie, mais aussi la façade de la mairie. A chaque fois, deux initiales, qui laisse peu de place aux doute : GJ, comme Gilet Jaune.

Plusieurs distributeurs de billets de banque sont également recouverts de peinture noire cette nuit là, les rendant là aussi inutilisables.

Identifiés grâce aux caméras de surveillance

Les deux individus seront finalement arrêtés quelques jours plus tard, trahis par les caméras de surveillance des stations-service, qui ont permis d'identifier leur plaque d'immatriculation.

Ils sont donc poursuivis pour dégradation en réunion, avec visage dissimulé (2 circonstances aggravantes). Ils comparaissent libre, même si l'homme, déjà connu de la justice, est placé sous contrôle judiciaire depuis son interpellation.