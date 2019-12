Dax : elle sort sans payer d'un supermarché avec un caddie rempli

Une femme d'une cinquantaine d'années a été condamnée à de la prison avec sursis et à des travaux d'intérêt général pour avoir volé 1000 euros cette semaine dans deux supermarchés de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax.

Dax, France

Une habitante des Pyrénées-Atlantiques, venue faire ses courses de Noël dans les Landes, a été condamnée ce jeudi à Dax à 5 mois de prison avec sursis et à 70 heures de travaux d'intérêt général. Déjà connue défavorablement de la justice, elle a aussi reçu l'interdiction de se rendre dans les Landes pendant un an et demi.

En cause : deux vols commis mercredi dans deux supermarchés Intermarché de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax. Cette femme, qui a reconnu les faits, a volé pour 1000 euros de marchandise, selon le parquet de Dax. Interpellée, elle a acceptée d'être jugée dans la foulée, en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Mercredi, elle était sortie d'un supermarché sans payer, avec un caddie rempli de 900 euros de marchandises, notamment du magret et du saumon fumé. Le même jour, elle a aussi volé dans une autre grande surface pour 100 euros de marchandises, cachées dans des cabas.