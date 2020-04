Dax : elle tombe et serait restée enfermée trois semaines dans sa salle de bain

La police de Dax est intervenue au domicile d’une dacquoise sous curatelle ce mardi. Elle n’avait plus donné de nouvelle à son curateur depuis 3 semaines. Les policiers sont allés vérifier chez elle et ont retrouvé cette femme enfermée dans sa salle de bain.

Elle a été retrouvée par les policiers amaigrie et déshydratée dans son domicile du centre-ville. Ce mardi, le curateur de cette dacquoise d’une quarantaine d’année appelle le parquet de Dax car, depuis trois semaines, elle ne donne plus de nouvelle. Et surtout, depuis trois semaines, plus aucun retrait sur son compte en banque alors que cette dame se servait de sa carte bancaire régulièrement. La police est envoyée sur place, personne n’ouvre mais ils entendent du bruit.

Les policiers finissent par casser la porte et retrouvent donc cette dame dans sa salle de bain. Cette Dacquoise, souffrant de trouble psychiatrique selon les pompiers, a expliqué aux policiers être tombée dans sa salle de bain il y a trois semaines. Enfermée à clé et sans téléphone portable.

Impossible de dire si c’est effectivement le cas, mais la police dacquoise confirme que cette femme était amaigrie et déshydratée. Selon le parquet de Dax, un policier qui a échangé avec le curateur a expliqué que la dame aurait perdu plus de 10 kg. La dacquoise sous curatelle a été transportée à l’hôpital.