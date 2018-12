Dax : entre les chips, 125 kg de cannabis découverts dans une camionnette

Les douanes de Dax ont saisit il y a une dizaine de jour 125 kg d'herbe de cannabis dans une fourgonnette près de Dax. Valeur marchande 220 000 euros. C'est la cinquième saisie de plus de 100 kg de cannabis réalisée par les douaniers Dacquois cette année.

Dax, France

Le 29 novembre dernier, les douaniers dacquois étaient installés sur une route départementale. Ils décident de contrôler une camionnette blanche et interroge le conducteur, un ukrainien de 28 ans. Ce dernier explique qu'il transporte du matériel aéronautique entre l'Espagne et l'Allemagne. Pas forcément convaincus, les douaniers décident de fouiller le véhicule et ouvrent les premiers cartons : à l'intérieur des paquets de chips.

Une forte odeur d’ammoniaque

Mais quelque chose intrigue les douaniers de Dax. Les emballages, les sacs poubelles qui enrobent les paquets de chip, ont été arrosés d’ammoniaque, comme pour cacher une odeur. Ils poursuivent donc la fouille et tombent, entre les chips, sur 125 kg d'herbe de cannabis.

Le chauffeur a été placé en garde a vue durant 4 jours. Inconnu des services de police européen, il s’avérera qu'il n'était pas au courant de ce qu'il transportait. Il a donc été relâché sans être poursuivi. L’enquête en revanche se poursuit pour tenter de remonter le réseau.