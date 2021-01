Dax : il jette son bracelet électronique dans l'Adour, le tribunal le renvoie en prison

L'homme est un multirécidiviste. Il collectionne 30 condamnations sur son casier judiciaire. La plupart pour vol et d'autres pour des problèmes liés à sa dépendance à l'alcool. Lors de sa dernière condamnation à de la prison, il avait demandé et obtenu un aménagement de peine pour une condamnation à domicile, sous surveillance d'un bracelet électronique. Cela permettait à Christophe de pouvoir vivre avec sa femme et ses trois enfants.

En sevrage d'alcool

Depuis plusieurs semaines, l'homme de 43 ans, brun et trapu, qui s'est présenté à la barre dans une imposante doudoune, a arrêté de boire. Mais ce samedi, un ami lui rend visite. "On a fait l'apéro", dit Christophe devant le tribunal. Ivre, il se dispute avec sa compagne qui lui reproche d'avoir recommencé à boire. Elle lui demande de quitter le domicile.

Il va tenter de faire les choses dans les règles

Sauf qu'il ne peut pas quitter le domicile légalement. Son bracelet électronique l'assigne à résidence au domicile conjugale. Alors, "il va tenter de faire les choses dans les règles", plaide son avocate. Chassé du domicile, il appelle le centre bordelais qui gère les bracelets électroniques et explique la situation à l'agent qui lui répond. Il demande à être incarcéré. On lui répond que s'il n'est plus à domicile, c'est qu'il est en évasion, en cavale.

Alors il se rend au commissariat de Dax où il demande encore à être placé en détention. Impossible répondent les policiers, seul un juge peut le décider. Il doit attendre la fin du weekend pour en parler avec le juge d'application des peines. Christophe rappelle Bordeaux, c'est toujours non, l'alerte est déclenchée, il n'est plus chez lui, il est donc officiellement en cavale.

Devant le juge, il veut finalement rentrer à la maison

Devant ces refus successifs, c'est là qu'il s'énerve, coupe le bracelet électronique et le jette dans l'Adour. Dès le lendemain, il est interpellé chez des connaissances, sans heurts. Ce lundi, Christophe passe devant le tribunal correctionnel de Dax en comparution immédiate pour évasion et destruction de bien public. Il s'excuse, s'engage à rembourser le bracelet électronique et son avocate demande à ce qu'il ne retourne finalement pas en prison. Dans la salle d'audience, sa compagne est présente et la dispute est passée. Trop tard.

Le juge ordonne le mandat de dépôt. Christophe retourne en prison, condamné à 4 mois alors qu'il ne lui restait qu'un mois de bracelet électronique à purger.