Dax : il met le feu à des poubelles et appelle la police pour être arrêté et dormir sous un toit

Il cherche à être arrêté pour passer la nuit sous un toit, à Dax. Ce jeudi soir, un homme d'une quarantaine d'années, sans abri et hébergé habituellement dans un centre d'hébergement d'urgence du 115 près de Bayonne, se trompe de train. Au lieu d'arriver en gare de Bayonne, le terminus est la gare de Dax. Il est minuit et demi, la nuit est tombée et il n'a aucun moyen de regagner le Pays basque. Il trouve alors comme seul abri, le commissariat. Alcoolisé, il cherche à être arrêté et met le feu à quatre poubelles et une palette en bois, aux abords de la gare.

Six mois de prison ferme

Cet homme appelle ensuite lui-même la police pour se dénoncer. Cela fonctionne, il est placé en garde à vue et y reste 48 heures. Entendu par la justice ce samedi en fin de journée, l'homme est finalement jugé sous la procédure du plaider coupable, c'est à dire après avoir reconnu les faits, et condamné à six mois de prison ferme. Il en était à peine sorti début août, après avoir purgé une peine pour des faits de violences.