Dax : il tente de voler un camion de pompiers puis le caillasse

"Ce n'était jamais arrivé à Dax !", s'agace Guillaume Laussu, adjoint à la sécurité de la Ville de Dax. Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 3h du matin d'après lui, une ambulance avec trois sapeurs-pompiers à bord a été caillassée par un homme. L'élu explique qu'après une intervention pour une détresse vitale dans un logement de Dax, route d'Orthez, les pompiers trouvent cet homme au volant de leur camion. Ils le chassent, mais l'homme les insulte, puis jette des pierres sur leur véhicule. La vitre du côté passager et la vitre arrière ont explosé et les agents, bien qu'indemnes physiquement, ont été "très choqués", selon Guillaume Laussu toujours.

Joint par France Bleu Gascogne, l'élu se dit "très agacé qu'on commence à s'attaquer à une personne dépositaire de l'autorité publique, qui porte secours et assistance à des citoyens. On arrive à des degrés d'intolérance et de violence insupportables. Il ne faut pas qu'on s'arrête là, la personne doit être jugée pour ce qu'elle a fait. Non seulement il détériore un bien public, puisque les véhicules du SDIS sont financés par les citoyens, mais en plus il s'attaque à des personnes qui ne sont pas armées et viennent juste apporter assistance à des citoyens".

Il indique qu'à l'arrivée des policiers, dans la nuit, au moment des faits, l'homme était en fuite.