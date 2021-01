Dax : ivre, il met un coup de tête à un policier après avoir frappé sa compagne

Dans la nuit de mardi à mercredi, la police de Dax est appelée par un homme qui entend des cris de femme dans sa résidence. La police arrive sur les lieux et se présente devant l'appartement d'où provenait les cris. Un homme de 30 ans, torse nu et ivre leur ouvre la porte et dit tout de suite : "je n'ai pas fait exprès".

Les policiers découvrent dans l'appartement une femme, la bouche ensanglantée. Les policiers interpellent le trentenaire, le conduisent voir un médecin avant sa garde à vue. C'est au moment de l'examen médical qu'il assène un coup de tête à un policier. Heureusement sans gravité, ce dernier s'en tire avec un jour d'incapacité temporaire de travail.

Le Dacquois est connu de la justice pour avoir déjà été condamné pour violence conjugale et pour violence sur personne dépositaire de l'ordre public. Sa compagne a refusé de porter plainte mais pour le coup au policier, sa garde à vue a été prolongée ce mercredi et il devrait être présenté à la justice ce jeudi.