Dax : Jean-Pierre Bastiat, ancien candidat à la mairie de Dax, jugé pour achat d'oiseaux protégés

Ancien international du XV de France, ancien candidat de la droite aux municipales de 2014 à Dax, Jean-Pierre Bastiat fait partie des quatre prévenus appelés devant le tribunal correctionnel de Dax jeudi prochain. La justice soupçonne ces hommes dans une affaire de braconnage d'oiseaux protégés et achetés par des notables dacquois.

C'est au programme de l'audience de ce jeudi 17 septembre au tribunal correctionnel de Dax. Il y a plusieurs mois, le parquet de Dax annonçait avoir bouclé une affaire de braconnage d'envergure dans le "mundillo" dacquois. D'envergure, car l'enquête avait pris des années, nécessité le déploiement de moyens technologiques, et surtout concernait la destruction pour consommation alimentaire de plus de 10 000 oiseaux protégés, des passereaux, des rouges-gorges ou encore des moineaux.

25 à 30 euros la brochette

Ces oiseaux auraient été braconnés par un homme dans les forets autour de Dax et revendus à prix d'or à des amoureux gastronomes de ces petites bêtes sur la liste des espèces protégés.

Ces petits oiseaux étaient conditionnés par le braconnier par brochettes congelées vendues ensuite entre 25 et 30 euros la brochette. Depuis 2011, le montant du trafic peut être estimé à 50.000 euros.

Le braconnier avait un carnet ou il référençait ses ventes et ses acheteurs. 10 acheteurs dont 8 ont pu être identifiés par les gendarmes. Les trois plus gros sont renvoyés devant le tribunal. Parmi ces acheteurs présumés, celui qui serait le plus important avec plus de 1000 oiseaux achetés d'après l’enquête, ce serait donc l'ex candidat de la droite aux municipales de 2014 à Dax et ex international dacquois de Rugby : Jean-Pierre Bastiat.

L'audience du braconnier présumé et des 3 acheteurs présumés se tient ce jeudi 17 septembre au tribunal correctionnel de Dax.