Dax : Jon Palais, le faucheur de chaises de la BNP, relaxé

Le militant altermondialiste de l'association Bizi Jon Palais a été relaxé ce lundi par le tribunal de Dax. Le militant landais était accusé d’avoir volé des chaises dans une agence de la BNP à Paris pour dénoncer l’évasion fiscale.

La décision est tombée ce lundi en début d'après-midi : Jon Palais a été relaxé par le tribunal correctionnel de Dax car "les preuves du vol ne sont pas établies" a indiqué la présidente lors du jugement. Le militant altermondialiste était poursuivi pour le vol de 14 chaises dans une agence parisienne de BNP Paribas en octobre 2015. Un geste destiné à protester contre "l'évasion fiscale".

C'est un encouragement, un désaveu pour la BNP et une victoire d'étape. Le procès de l'évasion fiscale reste à faire. Et rien ne sera possible sans les citoyens. — Jon Palais