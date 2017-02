À Dax, l'homme à la pelle a gagné une autre image

Jeudi 9 février, à Dax (Landes), le procès de l'homme à la pelle a permis au Landais de dire à quel point il a été traumatisé par les parodies et l'irruption des écologistes chez lui en novembre 2015. La LPO a martelé que la chasse à la matole était illégale.

Trois mois de prison avec sursis et 400 euros d'amende ont été requis jeudi à l'encontre de Jean-Marc Dutouya, devenu célèbre dans le monde entier à cause des caricatures de "l'homme à la pelle et en slip".

Quatre à cinq mois de prison avec sursis ont été demandés par l'accusation contre son frère Patrick, et des amendes pour son fils Eric. Ils comparaissaient pour "violences" hier jeudi 9 février 2017 devant le tribunal correctionnel de dax (Landes). Le jugement est mis en délibéré au 13 avril.

Tout a commencé un petit matin de novembre 2015

Le 9 novembre 2015, à Audon, près de Tartas, Allain Bougrain-Dubourg, des militants de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) avec des caméras embarquées de France Télévision sont venus détruire des pièges à oiseaux à cinq mètres de la maison des Dutouya. Le fils du propriétaire et son oncle ont tenté de repousser les militants. C'est alors que Jean-Marc, retraité agricole de 68 ans, qui faisait sa toilette, est sorti en slip et a brandi une pelle. Pour la première fois depuis ce petit matin, le Landais a raconté aux nombreux médias son calvaire.

"L'image, c'est affreux", se souvient le retraité. "Je n'ai pas mangé pendant huit jours. J'ai perdu neuf kilos quand même. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai dormi. Je ne parlais à personne. Les journalistes, c'était jour et nuit. Ce que je voudrais, c'est qu'on n'en parle plus, qu'on passe à autre chose".

"Ces gens là (...) ils cassent tout. Il fallait arrêter ça. Et c'est moi qui l'ai fait, "l'homme à la pelle"- Jean-Marc Dutouya Partager le son sur : Copier

Les chasseurs solidaires de leur collègue

Une manifestation de soutien de 150 chasseurs s'est déroulée dans le calme ce jeudi 9 février devant le palais de justice de Dax en soutien à la famille Dutouya et aux autres 13 prévenus du jour qui comparaissaient dans une autre affaire, pour des chasses illégales. Eux parlent de chasses traditionnelles "tolérées" dans le département des Landes.

8 heures d'attente au tribunal de Dax

Au terme d'une journée marathon débutée à 14h, le procès n'a débuté qu'à 19h30 et s'est achevé à 22h30. 13 autres dossiers de chasse à la matole ont été jugés avant l'affaire principale. Pour le procès de l'homme à la pelle, chaque partie a fait diffuser des reportages télévisés et les images de la LPO. Il s'agissait de "rushs" (images brutes) qui avaient été montés. La tension était forte entre les avocats, mais bien plus encore entre la défense et le parquet de Dax.

Un vice-procureur qui salue le travail de la LPO

Frédéric Dutin, avocat des Dutouya, a dénoncé une enquête et des poursuites "partiales". Les plaintes pour violation de la propriété et du droit à l'image, ainsi que pour les violences contre la mamie de 86 ans, ont été classées sans suite, il ne l'a appris qu'il y a deux jours par mail. La femme de Jean-Marc Dutouya, aux premières loges, n'a jamais été entendue.

Le vice-procureur Laurent Bidaut a fustigé cet axe de défense et a salué le travail de la LPO qui oeuvre pour la défense de la nature dans la légalité. François Ruffier, le défenseur de la LPO, a vu dans ce "dérapage" les conséquences de "l'illusion morbide de la tolérance" des chasses traditionnelles interdites.

Allain Bougrain-Dubourg brille... par son absence

Le grand absent était Allain Bougrain-Dubourg. Le juge unique de l'audience, Jérôme Carbonell, s'en est ému à plusieurs reprises. Le président de la LPO et un autre militant, qui sont les deux à avoir porté plainte pour "violences" ne sont pas venus à Dax pour s'en expliquer devant la justice. Selon l'avocat d'Allain Bougrain-Dubourg, son client "avait d'autres choses à faire", "c'est un dossier pénal, Allain Bougrain-Dubourg n'avait pas à venir faire du baratin dans un tribunal correctionnel."

Quand on lui demande si le médiatique militant n'a pas redouté l'accueil des chasseurs, François Ruffier répond : " Si vous voyez les images, Allain Bougrain-Dubourg, à 70 ans, n' a pas eu peur de se retrouver face à des fous furieux. Il n'a pas peur et il reviendra dans les Landes."