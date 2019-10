Dax : la police découvre une montagne de vêtements volés dans un appartement

Les policiers ont découvert lors d'une perquisition dans un appartement de Dax (Landes) des centaines de vêtements volés, pour un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une mère et ses deux filles, suspectées de les avoir dérobés dans des magasins, ont été interpellées.

Landes, France

C'est une montagne de vêtements que les policiers ont découvert dans un appartement de Dax (Landes), lors d'une perquisition cette semaine. Les occupants, une mère et ses deux filles, sont suspectées de les avoir volés dans des magasins.

C'est lors d'un vol à l'étalage que cette affaire a débuté, ce mercredi, dans le magasin de vêtements Blue Box à Mont-de-Marsan. Une femme, âgée d'une quarantaine d'années, y fait alors des courses avec ses deux filles, l'une de 17 ans, l'autre âgée d'une vingtaine d'années. Elles sont surprises en train de voler des vêtements, d'une valeur totale de 700 euros, puis rapidement interpellées par la police.

Elles donnent une fausse adresse aux policiers

Les enquêteurs cherchent alors à perquisitionner leur domicile, mais les 3 femmes interpellées donnent une fausse adresse, à Tartas, où les policiers ne trouvent rien de particulier. Le dossier prend une nouvelle dimension quand les policiers découvrent le véritable domicile des gardées à vue. Leur appartement se trouve à Dax et ils se rendent sur place.

Lors de leur perquisition, les policiers découvrent dans l'appartement une "véritable caverne d'Ali Baba", selon une source proche du dossier : près d'un millier de vêtements et chaussures. Les produits ne portent plus d'étiquette, mais de nombreux vêtements sont abîmés à l'endroit où se trouvaient les antivols, comme si ceux-ci avaient été arrachés. Les policiers ont dû utiliser un fourgon entier pour transporter toute cette masse de vêtements, dont la valeur est estimée entre 40.000 et 60.000 euros.

Les 3 femmes nient les faits

Interrogées par les policiers les 3 suspectes ont reconnu le vol à l'étalage au magasin Blue Box Mont-de-Marsan, mais ont nié tous les autres vols et ne s'expliquent pas la présence de tous ses vêtements chez elle, selon le procureur de Mont-de-Marsan.

Dans cette affaire, une information judiciaire a été ouverte, ce qui signifie qu'un juge d'instruction a été nommé. Il devra notamment déterminer si ces vêtements étaient destinés à un trafic.

Ce vendredi le parquet de Mont-de-Marsan a demandé le placement en détention de la mère et de sa fille majeure.