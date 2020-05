Dax : ouverture d'une information judiciaire pour agressions sexuelles sur mineur

Une information judiciaire a été ouverte à Dax ce mardi pour des faits d'agressions sexuelles sur mineur. Le mis en cause est un ancien chauffeur de bus, qui transportait des jeunes de l'IME de Dax.

Cet homme, a été mis à pied à titre conservatoire, dès les premières accusations en début d'année. Il vient de passer plus de 24h en garde à vue, durant laquelle il a nié les faits. Il transportait des jeunes de leur domicile à l'Institut Médico-Educatif de Dax. Il aurait commis des agressions sexuelles, des caresses sexuelles sur les vêtements de jeunes filles, pendant ces trajets, explique le parquet de Dax.

Tout est partie du signalement d'une de ces jeunes, une mineure âgée de plus de 15 ans, qui souffre s'un handicap mental. L'enquête qui a donc commencé en début d'année a permis d'identifier deux autres victimes supposées. Elles aussi sont âgées de plus de 15 ans, et toutes les trois parlent de faits commis à plusieurs reprises, mais les faits n'auraient pas été commis récemment.

Lors de sa garde à vue, le chauffeur a nié les faits. Il était auditionné ce mardi soir par un juge d'instruction dacquois qui devait décider ou non de le mettre en examen. Cette information judiciaire est importante explique encore de le parquet pour identifier d'autres victimes éventuelles dans ce dossier.