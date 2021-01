Dax : sous l'emprise de l'alcool il frappait sa mère

Interpellé dimanche 10 janvier, ce trentenaire comparaitra jeudi devant le tribunal correctionnel de Dax, pour violences sur sa mère et menace de mort sur sa soeur.

En mars 2020, lors du premier confinement, il revient vivre chez sa mère, à Lit et Mixe. Et depuis les coups pleuvent. Le trentenaire souffrirait d'alcoolémie, une addiction dont sa mère paie le prix, à coup d'hématomes et de contusions.

Dans ces moments là, il s'en prend aussi à sa soeur. Elle ne vit pas au domicile familial, mais reçoit textos et coups de fil la menaçant de mort. Puis dimanche le calvaire prend fin. L'homme est interpellé. Placé en garde à vue, il reconnait, partiellement, les coups portés à sa mère et qui valent à cette dernière 5 jours d'interruption temporaire de travail. Sa fille et elle ont porté plainte contre le prévenu.

Déjà connu pour conduite sous emprise de l'alcool, l'homme comparaitra jeudi devant le tribunal correctionne de Dax. Le parquet retient à son encontre des faits de violences sur ascendants commis sous l'emprise de l'alcool, menaces de morts et dégradations au domicile de sa mére.