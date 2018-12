Dax : tout ce qu'il faut savoir sur le procès du maire Elisabeth Bonjean

Dax, France

L'affaire empoisonne la vie municipale dacquoise depuis près de 2 ans. En février 2017, on apprenait que la justice s’intéressait à l'attribution d'un marché public pour l'office de tourisme de Dax à la société de la sœur de l'actuel maire de Dax, Elisabeth Bonjean. En août dernier, alors qu'on apprenait par un bruit de couloir la date de ce procès devant le tribunal correctionnel de Bayonne, la maire de Dax réagissait avec un étonnant enthousiasme : " Je suis soulagée parce que je vais enfin pouvoir me défendre. Je n'ai, bien entendu, rien à me reprocher dans cette affaire". Revenons, chronologiquement, sur les grandes dates qui ont amené à ce procès pour favoritisme et prise illégal d’intérêt. Ce jeudi, à la barre, devront s'expliquer quatre prévenus : Elisabeth Bonjean, actuel maire de Dax, Gabriel Bellocq, son prédecesseur, André Drouin actuel adjoint aux finances et Joëlle de la Tullaye, soeur d'Elisabeth Bonjean.

2012, l'Office de Tourisme de Dax lance un marché public

Officiellement, il faut dire "avis d'appel public à la concurrence" plutôt qu'appel d'offre. En 2012, alors que Gabriel Bellocq est maire de Dax et président de l'Office de Tourisme, qu'Elisabeth Bonjean est première adjointe et membre du conseil d'administration de l'Office de Tourisme, qu'André Drouin est vice président de cette même office, cette dernière lance un marché public pour une mission d'audit et de conseil pour le développement touristique et thermal du secteur. C'est à dire, faire un état des lieux et faire des propositions pour l'avenir touristique. Un marché de 30 000 euros remporté par la société Naturabilis. Cette société est dirigée par Joëlle de la Tullaye, sœur d'Elisabeth Bonjean. Rien d'illégal, précisons-le tout de suite : Joëlle de la Tullaye avait le droit de décrocher ce marché, rien n'interdit à la famille d'un élu d'être choisie. L'audit sera réalisé et un document de 300 pages sera remis. La directrice de l'office de tourisme signe le marché avant de quitter son poste six mois plus tard.

Février 2017, lettre anonyme et ouverture d'enquête

C'est une lettre anonyme qui a tout déclenché. Lundi 30 janvier 2017, les élus de Dax reçoivent ce courrier chez eux, par la poste avec copie à deux journalistes de Sud Ouest. Le corbeau dénonce un marché public "curieux". En 2012 l'office de tourisme de Dax accorde un marché public à la société Naturabilis, une entreprise de marketing dirigée par la sœur d'Elisabteh Bonjean. Mais cette société, qui n'existe plus depuis le mois de juillet 2017, ne semble pas la mieux placée pour emporter le marché.

Déjà, elle est un peu plus chère que d'autres candidats, quatre autres candidats. Et la sœur d'Elisabeth Bonjean, Joëlle de la Tullaye, travaille seule, là où les concurrents proposent plusieurs consultants. Autre fait troublant, Joëlle de la Tullaye n'a aucune expérience dans le domaine du tourisme. D'ailleurs, en février 2017, sur son site internet, la créatrice de Naturabilis explique avoir obtenu son diplôme en marketing du tourisme et du thermalisme en 2014, soit deux ans après avoir décroché le marché.

En raison de ces nombreuses zones d'ombres, le parquet de Dax, qui n'était pas destinataire de la lettre anonyme, déclenche une enquête. Elle est confié aux enquêteurs de la brigade financière de police judiciaire de Bayonne. A ce moment là, Elisabeth Bonjean dénonce, dans un communiqué, une campagne de "caniveau calomnieuse et diffamatoire". Elle avait également envoyé une lettre adressée aux militants du Parti socialiste de Dax où elle déclarait : "je ne renoncerai jamais".

10 jours plus tard, un témoin clé entendu par les enquêteurs

France Bleu Gascogne apprend le 14 février 2017 que les enquêteurs ont convoqué l'ancienne directrice de l'office de tourisme, en poste au moment de la signature du marché, pour une audition. L'enquête avance vite en quelques jours puisqu'une perquisition a également lieu dans les locaux de l'Office de Tourisme. A Bayonne, l’ancienne directrice de l’office, un témoin clé, parle.

Certes, une ancienne employée peut toujours être suspectée de régler ses comptes. Toujours est-il que, d’après nos informations, sa version irait dans le sens général de la lettre anonyme. Ce témoin, aux premières loges, semble avoir désapprouvé le lancement de l’étude, elle était sur le départ, elle aurait préféré que son successeur en assume le choix. Mais "on" aurait insisté pour ne pas attendre, sans jamais l’informer du lien de parenté avec la première adjointe. La directrice de l’office aurait découvert, après coup, presque par hasard, que la sœur d’Elisabeth Bonjean était l’heureuse gagnante du marché. Toujours d’après nos informations, André Drouin, le vice président de l’Office de Tourisme, aurait grandement préparé la signature de cette étude. Gabriel Bellocq en tant que président de l’Office l’aurait, lui aussi, plébiscitée. Elisabeth Bonjean ne serait quant à elle jamais intervenue directement. La justice aura sans doute du mal à prouver des pressions, s'il y en a eu.

Octobre 2017, garde à vue pour Elisabeth Bonjean, Gabriel Bellocq et André Drouin

Le vendredi 6 octobre 2017, Elisabeth Bonjean fait parvenir un communiqué de presse à France Bleu Gascogne pour prendre les devant, éviter toute fuite voire une récupération par son opposition au conseil municipal. Elle écrit : "Je vous informe que j’ai été entendue dans la procédure dite de l’office du tourisme, qui salit mon image depuis désormais huit mois sur la seule foi d’une lettre anonyme. Ce premier contact avec le dossier, jusqu’ici alimenté par seule voie de presse, confirme l’absence d’éléments permettant de donner du crédit à cette accusation malveillante, me concernant. Je vous informe par ailleurs que j’ai chargé mon conseil de déposer des plaintes pour dénonciation calomnieuse, vol de documents et détournement illégal de fichiers. J’attends la suite de la procédure avec sérénité."

Cette plainte ne sera jamais déposée nous confirmera un an plus tard le conseil d'Elisabeth Bonjean, Maître Frédéric Lonné. Elisabeth Bonjean, ainsi que Gabriel bellocq et André Drouin sont entendus par les enquêteurs bayonnais sous le régime de la garde à vue en présence de leurs avocats. Pour la première fois, les élus sont confrontés aux déclarations de l’ancienne directrice de l’office de tourisme.

Pourquoi le parquet de Bayonne a t-il repris la main dans ce dossier ? Parce qu'au vu des premières conclusions des enquêteurs landais, le procureur de Dax a demandé au parquet général à être dessaisi du dossier, ainsi que l’article 43 du code de procédure pénale le lui permet. Le parquet étant amené à travailler régulièrement aux côtés du maire, notamment sur les questions de sécurité, il n’était pas question de rendre les relations de travail du quotidien impossibles, d’être soupçonné de collusion ou au contraire d’acharnement.

Aout 2018, il y aura bien un procès devant le tribunal correctionnel

Presque un an de silence autour de cette affaire après les gardes à vue d'octobre 2018. Les enquêteurs ont pris leur temps et le parquet décident donc de poursuivre et fixe une date de procès devant le tribunal correctionnel de Bayonne ce 20 décembre 2018. Nous l'apprenons par un bruit de couloir mais la mairie de Dax est déjà au courant.

Pour la première fois depuis le début de l'affaire, Elisabeth Bonjean accepte de s'exprimer. Elle se dit "soulagée" d'être enfin jugée par le tribunal correctionnel, , avec un enthousiasme étonnant, expliquant pouvoir enfin avoir accès au dossier d'accusation. Son avocat souligne qu'en octobre dernier, au moment de la garde à vue, il n'y avait pas de partie civile dans cette affaire. Ce qui tend à prouver, selon lui, qu'aucune entreprise ne se serait sentie flouée par cette attribution de marché public.

Novembre 2018, l'opposition tente de se porter partie civile

Au conseil municipal de Dax, le mardi 6 novembre dernier, Julien Dubois, membre de l'opposition municipal contraint le conseil municipal à mettre à l'ordre du jour la possibilité de lui conférer le pouvoir de se constituer partie civile dans l'affaire. Pour que la majorité municipale accepte de mettre au vote cette délibération, l'opposant a dû en passer par le tribunal administratif de Pau. Mais, sans surprise, la demande est rejetée. Il n'y a même pas eu de débat sur le fond car pour la majorité municipale, la demande était irrecevable sur le plan légal car, d'une part pas, elle n'aurait pas été formulée selon les règles administratives et, d'autre part, car la commune n'aurait pas subi de préjudice et n'aurait donc pas qualité pour agir. En se constituant partie civile, Julien Dubois espérait pouvoir avoir accès au dossier d'accusation. Il lui restait la possibilité d'en appeler au Conseil d'Etat, mais c'était trop tard. La décision des sages serait intervenue après le procès. L'opposant a donc jeté l'éponge.

20 décembre 2018, le procès

Le procès va donc se tenir ce jeudi 20 décembre à partir de 13h45 au tribunal correctionnel de Bayonne. Contacté, l'avocat d'Elisabeth Bonjean, Maître Frédéric Lonné, assure, de son côté, il n'y aura pas de demande de renvoie. Il confirme qu'avec quatre prévenus, l'audience devrait être longue, sans doute plus de trois heures.

Sont donc appelés à s'expliquer Elisabeth Bonjean, Gabriel Bellocq et André Drouin pour des soupçons d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics pour des faits commis du premier mars 2012 au 30 mai 2012 à Dax et sur le département des Landes. Ainsi que pour des soupçons de prise illégale d’intérêts par un élu public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance pour des faits commis du premier mars 2012 au 30 avril 2013 à Dax et sur le département des Landes.

Pour le délit de favoritisme, la loi prévoit une peine allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amendes pour le favoritisme. Et pour la prise illégale d’intérêts, la loi prévoit jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros. La peine inéligibilité en cas de condamnation est obligatoire depuis la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique qui précise que : "toutefois, le juge peut, par une décision spécialement motivée, écarter expressément le prononcé de cette peine en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur".

Quant à la quatrième prévenue, la sœur d'Elisabeth Bonjean, Joëlle de la Tullaye, elle est soupçonnée de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n’excédant pas 5 ans d'emprisonnement pour des faits commis du premier mars 2013 au 30 avril 2013 à Dax et sur le département des Landes.

Il est peu probable, compte tenu du dossier, que la décision du tribunal soit connue au soir de ce jeudi 20 décembre. Elle sera sans doute mis en délibéré.