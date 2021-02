Dax : un feu de poubelles endommage le centre de vaccination

Le centre de vaccination de Dax (Landes) a été partiellement incendié ce dimanche matin suite à un feu volontaire de poubelles. Les dégâts sont faibles et le programme de vaccination ne sera pas impacté, selon la préfecture.

Un incendie volontaire a endommagé le centre de vaccination anti-Covid de Dax, à la salle Amélie Charrière, ce dimanche 14 février au matin, occasionnant des dégâts légers, apprend France Bleu Gascogne. Le feu est parti de poubelles à l’extérieur, qui jouxtent l'un des murs du bâtiment. Les pompiers ont été prévenus vers 6h50 ce dimanche matin et ont pu rapidement intervenir et éteindre les flammes. Environ 15 mètres carrés de la toiture du bâtiment ont brûlé. A l'intérieur, la matériel médical n'a pas été touché et il n'y avait aucun vaccin au moment du sinistre. "Les vaccins ne restent pas dans la salle le week-end" précise le maire de Dax, Julien Dubois.

Un incendie criminel

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie est volontaire. Il s'agit d'un acte de "petites délinquance" selon la préfecture des Landes, qui estime que les faits sont liés à une "bande de jeunes". Il n'y a aucune interpellation à ce stade mais il semble que le ou les auteurs des faits ont incendié d'autres poubelles, dans le quartier, ce dimanche matin. "Il ne s'agit pas d'un acte anti-vaccinal" précise la préfecture des Landes, qui a tout de même ordonné un renforcement des rondes de la police et de la gendarmerie autour des centres de vaccination dans les Landes à partir de ce dimanche.

Pas de changement pour les vaccinations à Dax

A Dax, aucune vaccination ne devait être faite au cours des trois prochains jours dans ce centre. Le programme de vaccination, qui prévoit des injections à partir de jeudi, devrait donc être maintenu à la salle Amélie Charrière, selon le maire de Dax.