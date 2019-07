Dax : un voleur agresse au couteau un jeune de 20 ans dans une épicerie

Dax, France

Tout est parti d'un vol à l'étalage. Un homme de 35 ans et sa compagne rentre dans une épicerie de Dax, située dans le centre-ville et ouverte une grande partie de la nuit. Vers 23h20, le trentenaire vole une barre chocolatée mais il est surpris par le responsable du magasin.

Derrière, une dispute éclate, et c'est un ami du responsable de l'établissement qui va s'interposer. Le jeune homme de 20 ans et le voleur se bagarre violemment à tel point que le trentenaire arrache la chaîne autour du cou du jeune homme.

Des menaces puis le voleur part chercher un couteau

Ils arrêtent de se mettre des coups mais fou de rage, le voleur n'en a pas fini, dans un premier temps, il s'en va et lance au jeune homme : " je vais te tuer, je vais te planter". Derrière, les enquêteurs cherchent à déterminer où il s'est rendu et combien de temps le voleur est parti puisqu'il revient avec un couteau. Quand il rentre dans l'épicerie, le trentenaire plante le couteau dans le thorax du jeune homme de 20 ans. Il a été transporté à l'hôpital de Dax et ses jours ne sont plus en danger.

Le voleur, lui, quitte le magasin avec sa compagne. Il est interpellé jeudi matin puis immédiatement placé en garde à vue, tout comme sa compagne. Il devrait être poursuivi pour tentative d'assassinat.