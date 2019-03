Dax : un homme sérieusement blessé après avoir maîtrisé un cambrioleur

Dax, France

Un homme de 53 ans, habitant à Dax, boulevard Hippolyte Sintas, a été sérieusement blessé lorsqu'il a maîtrisé un cambrioleur, dans la nuit de jeudi à vendredi.

C'est en entendant du bruit venant de son garage, vers minuit, que ce Dacquois a décidé d'aller voir de plus près : il tombe nez à nez avec un cambrioleur, complètement ivre, en train de voler des bouteilles dans la cave.

Le malfrat a trouvé une valise sur place, qu'il remplit de bouteilles de champagne et autres vins. Le propriétaire, âgé de 53 ans, décide de ne pas se laisser faire. Alors que sa femme prévient la police, lui intervient directement. Une bagarre éclate. L'habitant reçoit des coups de coude, notamment à la mâchoire. Et même si le cambrioleur est très grand, 2 mètres de haut, il arrive quand même à le maîtriser.

La victime fait une crise cardiaque

La police, arrivée sur place, interpelle le suspect. Et les secours prennent en charge la victime, qui a perdu des dents dans l'échange et est blessée au genou. L'homme de 53 ans finit même par faire une crise cardiaque à l'hôpital, probablement à cause du stress. Une crise heureusement sans gravité, il a pu quitter l'hôpital dans la journée de vendredi.

Quant au cambrioleur présumé, âgé de 46 ans, il doit être jugé en comparution immédiate lundi à Dax. Déjà condamné 11 fois pour des faits de vol, il est en récidive et risque 7 ans de prison.