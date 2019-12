Dax : un jeune homme de 16 ans arrêté parce qu'il conduisait la voiture de sa grand-mère

Dax, France

Un jeune homme de 16 ans arrêté dans la nuit de mardi à mercredi à Dax pour conduite sans permis. Les policiers l'ont croisé en pleine nuit dans le centre-ville, et ils ont immédiatement été étonnés de voir un si jeune homme au volant.

Celui-ci avait en fait emprunté la voiture de sa grand-mère, avec son autorisation, alors qu'il n'a bien sûr pas le permis de conduire, et il conduisait en plus sous l'emprise de stupéfiants Il a été remis en liberté et il sera reconvoqué par le justice dans les semaines qui viennent.