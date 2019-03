Dax : un policier menace une gilet jaune, une enquête administrative interne ouverte

Dax, France

Un policier a menacé ce jeudi une gilet jaune à Dax. Laurence faisait partie d'un groupe qui s'était installé au niveau du rond-point du Grand Mail. Lors de ce rassemblement, déclaré en préfecture, les gilets jaunes avaient prévu de filtrer et de distribuer des tracts. Mais, vers 10 heures, une voiture de police s'est arrêtée. Un fonctionnaire est sorti en criant sur Laurence en lui demandant "de dégager".

Rencontrée par France Bleu Gascogne, Laurence dit avoir expliqué au policier que la manifestation était bien déclarée, "que nous avions le droit, mais il disait "Dégagez ! Dégagez !" Et à un moment, il s'est mis en face de moi, à plusieurs reprises, avec les poings serrés, en disant "Je vais t'en mettre une, je vais t'en mettre une !" Il a dit "ta gueule" à beaucoup de gens".

Si je n'étais pas partie sur le parking, il m'en aurait mise une, c'est sûr et certain

Laurence raconte qu'ensuite des supérieurs hiérarchiques sont arrivés. "Il a même dit à un gradé "s'il faut je retire mon uniforme pour lui en mettre une !" Il est revenu vers moi, en me provoquant, à deux millimètres de moi en me disant "Je vais t'en mettre une !" Et à un moment donné, ils l'ont évacué. Si je n'étais pas partie sur le parking, il m'en aurait mise une, c'est sûr et certain".

Une main courante et une enquête interne

Laurence, accompagnée d'autres gilets jaunes, décide alors de se rendre au commissariat. Elle refuse de porter plainte, mais dépose une main courante. Autrement dit, un signalement de ce qui vient de se passer. Joint par France Bleu Gascogne, le parquet de Dax confirme la main courante et l'ouverture d'une enquête administrative interne, pour que l'intéressé donne sa version et s'explique.

En fonction, le parquet pourrait saisir l'IGPN, la police des polices. Pour Jean-Luc Puyo, le procureur de la République de Dax : "Si les faits sont exacts, c'est inadmissible. Quelle que soit l'attitude des justiciables, les policiers doivent avoir un comportement irréprochable et exemplaire."