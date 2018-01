Dax, France

C’était une vraie caverne d’Ali Baba. Même les policiers de Dax sont impressionnés par la quantité d’objets volés qu’ils ont retrouvés chez cet homme de 42 et ses trois complices donc deux adolescents de 13 et 15 ans, mercredi 10 janvier, lors leurs perquisitions. Depuis visiblement des années, ce petit gang de voleurs à la roulotte avait amassé un butin à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Des vélos donc (parfois 14.000€), des GPS, des autoradios, des ordinateurs, des cannes à pêches, des tentes de campings, des perceuses, des gourmettes avec des prénoms et des dates même. Les policiers en retrouvent 120 au moment de leurs perquisitions.

Un contrôle de routine à l'origine de la découverte

Il aura fallu le flair des policiers de la brigade de nuit du commissariat de Dax pour stopper enfin ces voleurs à la roulotte, le soir du 9 janvier. Vers 23h, ils patrouillent rue de la Tannerie à Dax et contrôle un homme de 42 ans qui vient de refermer trop brusquement la porte de son fourgon à leur passage. A l'intérieur un tas de vélos de grande marque, soit-disant achetés. En fait volés. Il est placé en garde à vue. Le lendemain, au fil de la leur enquête, les policiers lui découvrent trois complices. Deux adolescents d'abord, de 13 ans et 15 ans. Ils volaient avec lui puis repeignaient notamment les vélos pour les revendre plus facilement. Un quatrième complice, âgé de 38 ans, lui, ne faisait que stocker le butin dans sa maison de Narrosse. Parce qu'ils n'ont aucun casier et ne sont pas connus des services de police, ils ont été libérés après leur garde à vue pour recel de vol et seront convoqués plus tard devant le tribunal.

La police recherche les propriétaires

Un tel butin en tout cas que c’est un vrai travail de fourmi pour retrouver tous les propriétaires des objets volés. "Nous avons plus de 100 objets répertoriés, explique le commissaire Julien Duguay. Pour une partie nous avons pu identifier les propriétaires, comme des vélos de grandes marques rendus à une famille de vacanciers belges, mais nous cherchons encore à identifier les autres victimes et celles-ci peuvent se signaler auprès du commissariat. Avec une facture, une copie de leur plainte de l'époque si elles en avaient déposé une ou une photo qui prouve que l'objet leur appartient, nous pourrons leur rendre."

→ Les victimes peuvent aussi contacter la brigade de sûreté urbaine de Dax soit :