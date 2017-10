Dax : une trentaine de personnes rassemblées devant la mairie pour défendre les APL

Une petite trentaine de personnes se sont réunies devant l'hôtel de ville de Dax ce samedi après-midi, répondant ainsi à l'appel national lancé par le collectif "vive l'APL". Les manifestants contestent la baisse des aides au logement et pointent la menace qui pèse sur les HLM.

Elles veulent défendre les aides au logement, indispensables pour les personnes aux revenus modestes notamment. Une petite trentaine de personnes se sont rassemblées ce samedi après-midi devant la mairie de Dax. Une manifestation pour répondre à l'appel au niveau national du collectif "vive l'APL", qui regroupe 70 associations comme la Fondation Abbé Pierre, Attac ou encore l'Unef et dont la pétition a recueilli à ce jour près de 7000 signatures.

Les manifestants réunis à Dax protestent contre la baisse des APL de cinq euros, décidée par le gouvernement et effective depuis le 1er octobre. "Je vis au RSA, pour moi, cinq euros, ça a de la valeur, ça me permet de me nourrir pendant une journée", raconte Sébastien Picouleau, un ancien SDF qui loue aujourd'hui un logement à un bailleur privé.

D'autres manifestants ne touchent pas ces aides au logement, ils sont propriétaires, mais ils sont venus apporter leur soutien au mouvement, comme Pierrette. Elle estime qu'il y a "d'autres moyens de faire des économies et de trouver 30 millions d'euros par mois".

Rénovation reportée des bâtiments

Autre préoccupation pour les manifestants : le projet du gouvernement de baisser les APL de 60 euros par mois à partir de janvier pour les locataires de HLM. "La baisse de ces aides devra être compensée par une baisse des loyers de la part des bailleurs sociaux. Cette mesure menace certains projets de rénovation des bâtiments et des projets d'investissement pour éviter les passoires énergétiques", explique Emmanuel Klein, le porte-parole de Droit au logement de Dax, à l'initiative du rassemblement.

Les offices HLM sont d'ailleurs également mobilisés , un peu partout en France. A Mont-de-Marsan, ils ont prévu de manifester mardi devant la préfecture de Mont-de-Marsan.

,