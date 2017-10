Des violences de série "Z" devant la cour d'assises à Pau

Trois jeunes de Pau comparaissent à partir de ce vendredi pour enlèvement, séquestration avec actes de tortures et de barbarie en mai 2015. Ils l'ont relâcher après avoir obtenu quelques centaines d'euros et un peu de cannabis.

Trois jeunes de 24 et 25 ans comparaissent devant la cour d'assises des Pyrénées Atlantiques à Pau à partir de ce vendredi matin. Ils comparaissent pour enlèvement, séquestration, extorsion avec actes de tortures et barbarie. Les faits remontent à la soirée du 7 mars 2015 et la nuit du 7 au 8. La victime est un jeune du quartier Saragosse à Pau. Il s'est vu infligé un calvaire par ses 3 agresseurs Un scénario de série B ou de Tarantino.

Les faits sont à la fois terrifiants et pathétiques. La victime a touché de son assurance, une indemnisation importante pour des séquelles après un accident de moto : un peu plus de 30 000 euros. Ça se sait dans le quartier. D'où cette idée de lui extorquer de l'argent. Il est donc organisé ce traquenard à trois dans la rue, cachés entre des voitures avec des cagoules et des armes. On le fait monter dans une voiture. On parle espagnol pour brouiller les pistes. On l'emmène dans le hangar d'un artisan où travaille un des trois. Et là, on le ligote et on lui bande les yeux. On le "picote" avec la pointe d'un couteau. On lui met la tête dans un lavabo. Et on lui arrose les genoux d'essence, en le menaçant de lui mettre le feu. Il finit par appeler son frère pour que l'on remette aux ravisseurs 500 euros et de la résine de canabis.

Sur les 3 accusés, deux ont des casiers judiciaires. Les débats commencent ce vendredi matin à 9 heures. Le procès doit durer quatre jours. Verdict mercredi soir.