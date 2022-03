Passés à tabac par des sympathisants d'extrême-droite, deux Nantais racontent aux Assises leur vie chamboulée

Après avoir entendu les quatre accusés lundi sur leur enfance, leur jeunesse, leur engagement politique à l'époque auprès de structures d'extrême-droite; la cour d'Assises de la Loire-Atlantique a notamment écouté ce mardi Erwan David et Steven Dardenne, les deux copains passés à tabac lors de la nuit du 7 au 8 mai 2017, à Nantes.

Les deux garçons racontent ne pas vraiment se souvenir de l'agression en elle-même. Il était minuit passé, ils rentraient chez eux à vélo quand au niveau de l'arrêt de tram Du Chaffault surgissent plusieurs individus qui les font tomber.

Certains accusés - tous membres de l'ultra droite à l'époque - ont employé le terme de "bagarre" plutôt que le mot "agression" : "on ne peut pas parler de bagarre", confie Erwan, 18 ans à l'époque, "car la bagarre ça veut dire qu'il faut être deux, moi j'étais à terre et on m'a tapé. Je n'ai pas donné de coup." S'il ne se souvient pas combien de coups il a reçu, ni où , ni par combien de personnes, il raconte avoir fait avec un peu de coma, trois mois de corset et bien plus de rééducation.

"La carrière professionnelle complètement sur pause depuis 2017" - Erwan, une des victimes

Il détaille son quotidien qui a changé depuis cette date. Des troubles cognitifs qui l'empêchent de se concentrer et d'envisager de suivre une formation, lui qui voulait devenir agent de sécurité. Vite essoufflé, il ne peut plus vraiment faire de sport. Il reconnaît vite s'énerver désormais.

Il parle également de sa mère absente au procès car hospitalisée pour dépression. "C’est récurrent depuis cinq ans", précise-t-il. "Elle passe plus de temps à l’hôpital qu’à son domicile", poursuit la sœur d'Erwan, la seule qui s'autorise quelques sanglots à la barre.

Un coup de pied dans la tête d'Erwan : "un pénalty"

C’est elle qui a pris les clichés projetés juste avant à la cour. Des photos du visage tuméfié de son frère prises peu de temps après l’agression. Lors de l'enquête, l'un des accusés affirme avoir tapé comme si c'était pour "un pénalty". "Ca me fait juste penser qu’ils ont pris ma tête pour un ballon de foot", commente Erwan, sans laisser paraître de colère.

Il dit attendre des explications de la part des accusés, dont certains ont déjà été condamnés pour violences. C'est à partir de ce mercredi fin de journée que les quatre accusés seront entendus sur les faits, cette soirée du 7 au 8 mai.

"On n'est pas des antifascistes, on n'est pas de l'ultragauche", réaffirment les victimes

Egalement appelée à témoigner à la barre ce mardi après-midi, la grand-mère de Steven, la femme qui l'a élevé, elle espère une prise de conscience de la part des accusés : "ils ont eu quatre ans pour réfléchir et des deux côtés ça a généré de grosses peines", affirme-t-elle.

Son petit-fils, Steven Dardenne, 21 ans aujourd'hui, fait avec moins de séquelles que son meilleur ami Erwan, mais il a des angoisses. Comme Erwan, il redit qu’il ne s’intéressait pas à la politique, qu’il n’appartenait à aucun mouvement. C'est toujours le cas indiquent-ils.

Lors de cette audience, Steven est "bousculé" par Me Bonneau, avocat de l'un des accusés, qui s'étonnait alors qu’il ait consulté au printemps 2017 la page Facebook de Nantes révoltée, mouvement qualifié d’ultra gauche. "J'étais un ado, j'avais 16 ans", avance Steven. Réponse de l'avocat : "16 ans, ce n'est pas 8 quand même" Et d'enchaîner : "à cet âge-là, les opinions politiques ne sont pas formées. Et heureusement."

Les deux victimes assurent qu’elles ont découvert le sens du mot "anti-fa" pour antifasciste avec cette agression. Steven rappelle cette scène, juste après avoir répondu à ses agresseurs qu’il n’était pas un anti-fa. L’un d’eux lance : "on se casse, ce n’est pas eux."