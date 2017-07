Rassemblement à Montpellier pour dénoncer le saccage des locaux d'une association par la Ligue du Midi

Une cinquantaine de personnes ont manifesté ce mardi devant la Préfecture de l'Hérault à Montpellier pour soutenir l'association RAIH victime d'une opération coup de poing de militants de la Ligue du Midi fin juin.

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées ce mardi devant la préfecture de l'Hérault à Montpellier. Une manifestation à l'appel de plusieurs association (Ligue des droits de l'Homme) et syndicats pour dénoncer les dégradations causées fin juin par des militants de la Ligue du Midi dans les locaux de l'association RAIH au centre de Montpellier.

Le Réseau Accueil Insertion Hérault est une structure qui aide les jeunes migrants. Le 30 juin, des militants de la Ligue du Midi se sont introduits dans les locaux de l'association à Montpellier. Visage découvert, ils ont jeté des dossiers et cassé de la vaisselle tout en se filmant. Un saccage motivé par le versement d'une subvention par le Conseil Général à l'association.

"On se sent fâché." Le directeur de l'association RAIH ne veut pas se laisser impressionner après le saccage des locaux à Montpellier : "on se remet petit à petit mais se faire attaquer sur des idéaux politiques, c'est de la récupération" ajoute Daniel Martin. Une délégation a été reçue en début d'après-midi par le directeur de cabinet du Préfet de l'Hérault.

La Ligue du Midi répond

De son côté la Ligue du Midi estime qu'elle n'a rien à se reprocher. "Nous avons mis le doigt sur un vrai problème dans Montpellier. Il suffit de constater l'explosion des agressions dans la rue, dans le tram de jour comme de nuit" souligne Martial Roudier. "Sur la méthode, nous assumons totalement. Il n'y a eu aucune violence" ajoute le militant.

L'association et le Conseil Départemental ont porté plainte. Depuis l'opération coup de poing, les militants de la Ligue du Midi n'ont pas été entendus par les policiers.