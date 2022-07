Pau : il cache deux caméras chez son ancienne maitresse

Les policiers de Pau ont résolu une affaire troublante. Ils ont interpellé un palois de 51 ans soupçonné de violence et d'atteinte à la vie privée. La victime de cet homme marié est sa maitresse, une jeune fille d'une vingtaine d'année, avec laquelle il venait de rompre. Il y a trois semaines, elle a découvert chez elle des caméras cachées.

Ces deux caméras étaient très bien cachées chez elle, dans sa chambre. Et sur la carte SD d'une des caméras, il y a la signature de l'espion : on le voit en train de badigeonner des culottes de la jeune femme avec un produit mystérieux. Ce qui explique les légères brulures dont elle souffre depuis quelques jours. Elle dépose plainte immédiatement et confie les deux caméras aux enquêteurs.

Après quelques jours d'investigation, il est interpellé chez lui ce mardi matin. Les policiers découvrent du matériel informatique de très bonne qualité, et aussi des vidéos des ébats de la jeune femme avec son nouveau petit ami. Il a reconnu les faits pendant sa garde à vue. Il a expliqué qu'il est jaloux depuis qu'il a rompu avec sa jeune maitresse en avril. C'est un homme marié. Parfaitement inséré et inconnu de la justice. Il a été remis en liberté ce mercredi. Il est sous contrôle judiciaire et sera jugé des ce vendredi après-midi. Il devra répondre de violence, pour les brulures légères et d'atteinte à la vie privée pour les caméras.