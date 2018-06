La Collectivité de Corse et l'Agence Régionale de la Santé ont présenté ce mardi la nouvelle campagne de sensibilisation pour la lutte anti-moustiques.

Corse, France

Des vidéos ont été réalisées pour indiquer les bons gestes à adopter dans la vie quotidienne, en ne laissant aucun point d'eau stagnant dans les propriétés privées. "Pour éviter la reproduction des moustiques, je vide, je jette, je couvre" peut-on entendre dans ces clips bientôt diffusés à la télévision et sur internet.

90% des nuisances liées aux moustiques proviennent de jardins particuliers

Faire de la lutte contre les moustiques l'affaire de chacun, c'est le but du plan 2018 présenté ce mardi par Collectivité de Corse en partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé. Un plan qui arrive après un printemps pluvieux favorable à la prolifération de ces insectes.

Selon les services de la CdC, 90% des nuisances liées aux moustiques proviennent de jardins particuliers

Il existe en Corse quarante-sept différentes espèces de moustiques. Plus ou moins grands, rayés ou non, vivant plutôt dans les étangs à la campagne ou dans des coupelles d'eau proche des habitations, piquant plutôt le jour, plutôt la nuit etc...

Vecteurs ou nuisibles

Sur ces quarante-sept espèces, seules six peuvent transmettre des maladies, on les appelle "vecteurs" alors que les autres sont qualifiées de "nuisibles". Les maladies, souvent tropicales, comme le Zika ou le Chikungunya, font progressivement leur apparition sous nos hémisphères, propagées par le fameux moustique tigre, l'aedes albopictus, qui est présent en Corse depuis une dizaine d'années.

Chaque année, le moustique provoque le décès de 600 000 personnes dans le monde.