Le McDonald's d'Oloron condamné pour l'accident de travail d'une de ses employées

Le restaurant McDonald's d'Oloron a été condamné par la justice ce lundi. L'enseigne et la directrice du restaurant ont été déclarés coupables de blessures involontaires. Le 28 mai 2017, Manon, une jeune femme âgée aujourd'hui de 26 ans, s'est gravement brûlée pendant son travail avec un produit d'entretien.

Ce produit s'appelle le "Drag Ultra". C'est un nettoyant surpuissant, à usage uniquement professionnel qui nettoie et dégraisse. C'est un produit qui s'applique avec un pulvérisateur et qu'il faut diluer. Pour l'utiliser, il faut être muni de vêtements de protection : gants, lunettes, tablier et bottes. Manon n'avait que des surchaussures pour éviter les glissades. Une projection l'atteint au niveau de la cheville. A travers la chaussure et la chaussette, elle est gravement brûlée. Manon a, pendant sa convalescence, accumulé les complications, et quatre ans après elle se déplace en fauteuil roulant.

Le tribunal a considéré que Manon n'avait pas été suffisamment informée des dangers que ce Drag Ultra représentait, et des risques de brûlures. Il a également condamné le restaurant et sa directrice pour travail dissimulé ; Manon, ce soir là était volontaire pour participer "bénévolement" à cette soirée de nettoyage annuel. La directrice est condamnée à trois mois de prison avec sursis. Le restaurant devra régler une amende de 15.000€.