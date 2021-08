Violences à Marseille : "L'outil pour s'en sortir, c'est pas la prison, c'est l'école" (Jean-Baptiste Perrier)

Emmanuel Macron en visite à Marseille à partir de ce mercredi doit annoncer un vaste plan pour la ville. Le Président aussi attendu au tournant pour lutter contre la violence dans les quartiers après une série de règlements de comptes cet été. Quelles solutions ? Quels moyens ? Entretien avec Jean-Baptiste Perrier, Directeur de l'Institut de sciences pénales et de criminologie à l'université Aix-Marseille.

On compte 15 morts dans des règlements de compte depuis le début de l'année à Marseille, que peut que doit annoncer le président de la République pour en finir avec cette violence ?

Certainement des moyens ambitieux et surtout des moyens à long terme. On a déjà annoncé des renforts policiers, les ministres, la justice est venue l'annoncer aussi. Des renforts de magistrats, ce sont des réponses à court terme. On voit les effets tout de suite. En revanche, il faut comprendre que lutter contre le trafic de stupéfiants, contre toute criminalité d'ailleurs, suppose des mesures sociales aussi. Il faut désenclaver les quartiers. Il faut remettre les services publics. L'aspect répressif est utile, mais ça n'est qu'un des outils qu'on peut utiliser.

Quand vous dites, on voit les effets tout de suite à court terme, c'est plus compliqué, non?

Alors on ne voit pas les effets en termes de baisse de la criminalité. Par contre, on voit. Effectivement, il y a une annonce politique et de dire 100 policiers supplémentaires d'ici la fin d'année. Il faut d'ailleurs bien comprendre que sans policier, ce n'est pas 100 policiers. Tout le temps supplémentaire sur le terrain, c'est une vingtaine de policiers qu'un policier, ça travaille pas 24 heures sur 24. Donc, c'est vrai que même sans policiers ou 300 comme ça avait été annoncé par Gérald Darmanin, c'est assez peu. Mais au moins, on comprend tout de suite concrètement ce que va être cette annonce. Alors que si on dit qu'on va remettre les services publics, ouvrir des bureaux de poste, ça semble être des mesures qui sont sur le très long terme. Et on ne voit pas aussi le lien direct avec la lutte contre les stupéfiants, alors qu'on sait que ces mesures sociales, ce désenclavement des quartiers permet aussi de lutter contre les réseaux. En tout cas de stupéfiants.

Parce qu'aujourd'hui, on sent bien que les policiers n'ont plus vraiment tout le pouvoir dans ces quartiers. On l'a vu encore il y a quelques jours, des herses ont été installées dans certains quartiers pour retarder justement l'arrivée des policiers.

Il faut comprendre que ces réseaux de trafic de stupéfiants ont pris la main sur des territoires. On a parlé des zones de non-droit, etc. Moi, je n'aime pas trop l'idée ou l'expression, parce qu'il y a quand même un droit qui s'y applique. Après, il est plus difficile d'appliquer ça, c'est certain, mais aussi parce que ces quartiers ont fait son assimilation entre pauvreté, délinquance. Il faut être très prudent sur ceux là. En revanche, ce qui est certain, c'est que ces quartiers défavorisés sont plus faciles à investir pour des réseaux de trafic de stupéfiants parce que, justement, il n'y a pas d'hôpital ou de bureau de poste à proximité. On est plus tranquille pour développer l'activité délictuelle et donc, forcément, ça rend le travail des policiers beaucoup plus difficile sur le terrain.

C'est pour ça que vous parlez de cette politique sociale. Il y a un autre point qui inquiète, c'est l'âge des victimes, un jeune de 14 ans, une autre de 17 ans. Il y a plus de limites à ce qu'on tombe plus facilement, maintenant, quand on est jeune dans le trafic.

On l'observe depuis quelques années et c'est une tendance. On a un rajeunissement des participants au trafic de stupéfiants. Il faut. Il faudra voir si les dernières victimes étaient bien des participants. Mais en tout cas, on a un rajeunissement et il n'est pas rare de trouver désormais des jeunes de 13 14 ans, parfois même en deçà, qui participent déjà en tant que guetteur. Ça, c'est quelque chose qui est vu en tant que revendeur jeune revendeur. C'est une tendance qui doit inquiéter. Alors, il y a plusieurs outils qui sont aussi différents. Ce n'est pas que l'outil répressif, surtout qu'à 12 ans, on court pas de peine. Il faut comprendre aussi qu'un jeune qui a 12 ans tombe dans le trafic de stupéfiants. L'outil pour s'en sortir, c'est pas la prison, c'est l'école. Il y a aussi une déscolarisation sur laquelle il faut aussi se pencher et essayer de réinvestir ses moyens pour éviter que les jeunes rentrent dans le trafic.

Il faut aller les chercher, ces jeunes là ?

Aujourd'hui, il faut les chercher. Il faut éviter aussi, surtout qu'ils sortent du circuit scolaire. Et toute la question qui se pose est de savoir comment est ce qu'on évite cette déscolarisation en amont? Parce qu'une fois dans le trafic de stupéfiants, c'est plus difficile d'en sortir. Il vaut mieux éviter d'y rentrer, tout simplement.