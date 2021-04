La boxeuse de Saint-Maur Victoire Piteau vise le toit du monde

C'est un moment important de sa jeune et déjà riche carrière de boxeuse. Ce samedi soir, dans la salle ominisports de Saint-Maur, Victoire Piteau, double championne de France super-plumes, licenciée au Team Monaco, va entrer sur la scène internationale. Un combat pour décrocher une première ceinture internationale, celle de la WBC Francophone. Une première marche avant de taper plus haut et plus fort encore : un championnat d'Europe ou un championnat du monde.

En attendant d'illuminer le toit du monde, Victoire devra d'abord briller sur le ring de Saint-Maur ce samedi soir. La jeune femme qui fêtera ses 22 ans ce lundi 19 avril, croisera les gants avec la Serbe Marjanovic, 33 ans et qui compte 7 victoires et 8 défaites. Pour ce combat, comme pour les autres, Victoire Piteau et Sébastien, son papa et entraîneur, n'ont rien laissé au hasard. La préparation a été minutieuse, appliquée et la jeune boxeuse n'a qu'une seule envie maintenant : monter sur le ring pour démontrer une fois de plus, que la championne, c'est elle !

Crise sanitaire oblige, ce combat sera disputé à huis clos. Dans la salle, il n'y aura que les équipes des deux boxeuses, les bénévoles et les journalistes. Pas de quoi perturber Victoire Piteau qui sera au rendez-vous, c'est certain ! Le combat débute à 18h ce samedi soir.