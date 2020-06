De 1 à 3 ans de prison pour les auteurs de la mutinerie au centre de détention d'Uzerche

C'est dans la même configuration, par visioconférence avec le centre de détention d'Uzerche, que le tribunal correctionnel de Tulle a rendu son jugement ce mardi dans l'affaire de la mutinerie du 22 mars dernier. 8 détenus avaient comparu le 11 juin dernier. Tous les 8 sont reconnus coupables de tout ou partie des faits qui leur étaient reprochés. Ils sont condamnés à des peines de 1 an à 3 ans de prison ferme. C'est cependant moins que ce qui avait été requis par le procureur lors de l'audience. Ce dernier avait alors réclamé des peines s'échelonnant de 3 à 6 ans de prison. Ce sont les seuls auteurs de la mutinerie qui étaient poursuivis en Corrèze. Mais 47 autres le sont dans les départements où ils ont été transférés après la mutinerie.

Des mutations réfusées

Au total 350 détenus avaient été transférés dès le milieu de la nuit après la fin de la mutinerie. Ce qui fait que depuis le centre d'Uzerche ne compte que 170 détenus. Une situation qui a suscité des tensions entre surveillants et direction. Les syndicats FO et SPS en particulier dénoncent le refus par leur direction d'accepter des mutations d'agents pourtant volontaires. "On est trop nombreux" explique une représentante de FO Pénitentiaire, rappelant que le centre de détention emploie 130 surveillants. D'où un ratio avec le nombre de détenus anormal. Du coup les agents selon cette représentante travaillent peu et ont donc des pertes de salaire. Selon elle la direction refuse ces départs car elle a espoir de rouvrir très vite les bâtiments saccagés. De fait les travaux ont déjà commencé et la réouverture du premier bâtiment est espérée au début 2021 avec le retour de 200 détenus et celle du second est prévue à la fin de premier trimestre 2021.