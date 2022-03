De 2 à 10 ans de prison requis au procès du "lynchage" de deux garçons par des sympathisants d'extrême-droite

Aux Assises de la Loire-Atlantique, cinquième et dernier jour du procès de la violente agression qui avait eu lieu à l'arrêt de tram Du Chaffault, à Nantes, le soir de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron. L'avocate générale a requis ce matin de 2 à 10 ans de prison.

Depuis lundi, la cour d'Assises de la Loire-Atlantique se penche sur cette violente agression de deux garçons, Erwan David et Steven Dardenne, 18 et 16 ans à l'époque, frappés violemment par un groupe lié au GUD, mouvement d'extrême-droite. C'était le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, le 7 mai 2017. Des manifestations avaient eu lieu en centre-ville. Les accusés, eux, avaient attendus ces deux jeunes à l'arrêt de tram Du Chaffault pour les frapper, "se venger" les prenant, à tord, pour des membres de l'ultra-gauche qui les auraient coursés peu de temps avant. Il y avait eu des coups de pied, de bouteille de verre, un gazage à la bombe lacrymo.

L'avocate générale, ce vendredi matin, a requis des peines allant de 2 à 10 ans de prison à l'encontre des accusés. Deux, qui ont déjà été condamnés par le passé, sont poursuivis pour des violences sur Erwan, des blessures graves puisque le jeune homme fait avec une infirmité permanente. Il souffre de troubles cognitifs et est dépendant de sa famille pour certains gestes, actes. "Sa vie s'est arrêtée ce jour-là", a affirmé l'avocate générale. Les deux autres sont poursuivis pour des violences sur Steven, 21 ans aujourd'hui, qui a l'époque s'était vu prescrire 5 jours d'ITT mais souffre toujours d'angoisses.

"Tu seras un homme mon fils"

L'avocate générale a commencé ses réquisition en citant le poème de l'écrivain britannique Rudyard Kipling "Tu seras un homme mon fils". Car les accusés explique-t-elle "ont érigé la violence en critère de virilité". "Etre un homme", dira-t-elle plus tard, "c’est notamment répondre de ses actes."

Cette haine, leur colère, ils l’ont déversées contre les deux copains désignés selon ses mots "comme des ennemis à abattre". Et d’expliquer peu après qu’ils "s’étaient mis en chasse, trouvant là deux victimes expiatoires à leur frustration."

Elle évoque aussi le fond politique de ce dossier. "Certains ici vous feront peut-être croire que c’est un procès politique où on s’acharne sur des militants d’extrême-droite", mais affirme-t-elle "la politique est noble, c’est le débat des idées, et eux ont quitté ce monde-là pour celui de la haine."

"C'était un lynchage" - Véronique Wester-Ouisse, avocate générale

Et de souligner qu’il y aurait pu avoir des morts citant notamment Brahim Bouarram jeté dans la Seine en 95 lors d’une manifestation du Front national; Clément Méric tué en 2013 par des skinheads et samedi, à Paris, l’ancien rubymen Féderico Martin Aramburu tué par un membre du GUD, le même mouvement auquel les accusés appartenaient à l’époque.

Puis de démonter les différentes stratégies des accusés dont celle comme minimiser les blessures des deux copains ou encore se présenter comme des victimes de leur propre famille avec des pères absents, brusques, violent.

Il y a aussi celle qui a consisté à discréditer les victimes en disant qu’elles y sont quand même pour quelque chose, que c’était une bagarre. "Non" rétorque-t-elle "c’était un lynchage". Certains accusés l’ont d’ailleurs finalement reconnu lors de ce procès.

Les excuses de l'avocate générale pour la manière dont l'enquête a été menée au départ

Pour elle, les accusés et leur famille vivent "dans un monde parallèle, crachant sur nos institutions". Les mères des accusés, venues témoigner à la barre mardi, fait-elle remarquer n’ont pas eu de mot pour les victimes, contrairement à la grand-mère de Steven qui a parlé de "grosses peines des deux côtés".

Elle salue aussi le comportement de la famille d’Erwan qui "a permis de sauver le début de l’enquête" en allant elle-même collecter des bris de verre sur la scène. Ce qui permettra d'identifier un premier suspect. Elle critique le travail de la police, mais aussi celle de sa propre institution : le parquet ayant fait détruire des objets, des armes. "C’est lamentable" inciste-t-elle. Et de souligner "une enquête menée dans de piètre conditions et pour ça et en tant que représentante du ministère public, je vous présente mes excuses."

Après le réquisitoire, place en cette fin de matinée aux plaidoiries des quatre avocats de la défense. Le verdict est attendu ce vendredi.