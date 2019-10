De six à neuf mois de prison ferme pour les agresseurs du couple d'handicapés à Courtille

Guéret, France

Ils ont commis cet été tout une série de petits méfaits à Guéret et en Creuse, notamment l'agression d'un couple d'handicapé autour de l'étang de Courtille. Trois jeunes majeurs, âgés de 18 à 21 ans, ont été condamnés de six mois à neuf mois de prison ferme par le Tribunal correctionnel de Guéret ce jeudi soir. Ils ont été reconnus coupables de violences, vol avec violence, recel de vol et escroquerie.

Ce sont tous les trois des multirécidivistes. Ils étaient d'ailleurs déjà incarcérés pour des vols. L'un à Guéret, l'autre à Montluçon et le dernier à Uzerche. Ils retournent donc en prison avec une date de sortie qui s'éloigne.

Les deux mineurs qui sont également impliqués dans l'agression devront eux paraître devant le juge des enfants.