De belles cultures de cannabis saisies chez des particuliers par les gendarmes de Clermont l'Hérault

16 pieds sur une terrasse à Canet et 35 pieds dans une mini-serre à Paulhan, deux belles saisies pour les gendarmes de Clermont l'Hérault.

Les gendarmes de Clermont-l’Hérault ont réalisé 2 belles saisies de pieds de cannabis chez 2 particuliers ce vendredi 14 août.

16 pieds sur une terrasse et jardin à Canet et 35 pieds dans une mini serre à Paulhan avec une chambre de culture, 63 pots sans plants, des sacs de fertilisant, des lampes ampoules UV et 4 ventilateurs.

Le premier fera l’objet d’une convocation à la brigade et le second, d’une COPJ devant le tribunal judiciaire.