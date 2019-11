De cinq ans de prison à dix ans de réclusion requis aux Assises de la Vienne

Aux Assises de la Vienne, le verdict est attendu dans la soirée dans le procès des trois jeunes jugés depuis mardi pour vols, escroquerie et violences avec armes. La victime, un sexagénaire, avait été appâté en mai 2017 à Châtellerault par une rencontre sexuelle tarifée via internet.

Poitiers, France

Le 29 mai 2017, sous prétexte d'une rencontre sexuelle tarifée conclue en ligne, deux des jeunes entrent en contact avec leur cible et se rendent à son domicile. Pendant que la jeune fille est à l'étage avec le sexagénaire pour lui faire une fellation, son compagnon vole tout ce qu'il peut trouver de valeur (iPad, téléphone, argent liquide, montres et cartes bancaires). Le lendemain, sous prétexte de lui rendre ses biens, les deux jeunes accompagnés d'un troisième complice retournent chez lui. Les deux garçons âgés de 19 et 22 ans l'agressent alors sauvagement.

Jusqu'à 10 ans de réclusion criminelle

Au troisième jour de l'audience, marquée d'entrée par l'arrivée très tardive de l'un des accusés, l'avocat général requiert 5 ans de prison pour Victoria et 10 ans de réclusion pour Alex et Dylan. Ces deux jeunes sont les seuls à être poursuivis pour les violences avec armes et en réunion. Thierry Phelippeau refuse en effet de distinguer dans la culpabilité les deux jeunes, même si l'un d'eux reconnait à minima les faits. Qu'il y ait eu un ou deux couteaux, qu'Alex en est ou pas porté un, qu'importe pour l'avocat général, Alex a avoué avoir frappé et aux yeux de la loi, cela suffit pour qualifier le crime.

Un accusé muré dans son silence

Cette différence, il faut la faire, réplique l'avocate d'Alex, au moins quand le jury aura prononcé la peine. Me Amandine Frangeul insiste sur le fait que dans l'instruction de cette affaire, il n'a jamais été prouvé que son client ait à un moment ou à un autre porté un couteau. Quant aux autres coups de pieds et de poings infligés à la victime, lui en a toujours reconnu qu'un seul, rappelle cette avocate, guère aidée par son client, qui depuis le début de ce procès refuse de s'exprimer.

Des peines plus justes

Tous les défenseurs se retrouvent pour réclamer une peine plus juste, moins sévère que celle requise par l'accusation. Des avocats qui ont aussi, avec plus ou moins d'habileté, insisté aussi sur le parcours chaotique et l'enfance abîmée de leur client respectif. Et à ce jeu-là, Me Emilie Hay est la plus habile, rappelant que sa cliente Victoria est la seule du trio à n'avoir jamais eu à faire avant avec la justice malgré une jeunesse carencée. La seule aussi aujourd'hui à avoir déjà entamé un travail de réinsertion. Elle a refait sa vie ailleurs et est en CDI depuis sa remise en liberté provisoire il y a dix-huit mois.