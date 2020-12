Des "collecteurs" d'argent issu du trafic de drogue condamnés par le tribunal correctionnel de Bordeaux

De deux à six ans de prison. Ce sont les peines prononcées contre des "collecteurs" d'argent issu du trafic de drogue par le tribunal correctionnel de Bordeaux. 14 prévenus, dont des trafiquants, ont été jugés entre le 23 et le 27 novembre. Tous condamnés, excepté la compagne d'un "collecteur", ils sont aussi pour certains définitivement interdits de séjour en France. Quant au chef de l'organisation, en fuite et sous le coup d'un mandat d'arrêt, il a été condamné à 10 ans de prison.

C'est au terme d'investigations commencées en 2018 qu'un réseau national de "collecteurs" a pu être identifié par des enquêteurs bordelais. Plusieurs hommes d'origine marocaine et vivant en Espagne ont ainsi pu être identifiés. Ces "collecteurs" travaillaient pour des trafiquants des métropoles françaises, y compris celle de Bordeaux.

Récupérer l'argent pour permettre son blanchiment

Envoyés en France pour récupérer les fonds issus du trafic de drogue, ces "collecteurs" sont "le plus souvent inconnus" de la justice et de la police et ne participent pas au trafic, précise dans un communiqué la procureure de la République de Bordeaux, Frédérique Porterie. Ils permettent aux trafiquants "d'exfiltrer leurs bénéfices à destination de pays étrangers" pour ensuite "blanchir ces fonds" et les "réinjecter dans un circuit légal de manière intraçable."

Au cours des investigations, plusieurs centaines de kilos de cannabis et un million d'euros ont aussi été saisis.