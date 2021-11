De faux billets de 10 euros circulent à Terrasson-Lavilledieu

De faux billets de 10 euros ont été retrouvés à Terrasson-Lavilledieu en Dordogne ce vendredi matin. La mairie vient de publier sur sa page Facebook une mise à garde pour ses habitants. Ces faux billets ont été découverts chez des commerçants. Ils sont reconnaissables grâce à deux mentions : une inscription PROP sous le terme "EUROS" mais aussi une inscription sur la bordure en anglais "This is not legal tender, it's used from motion props".

Ces billets qui ressemblent fortement à des vrais sont en réalité des billets de cinéma, utilisés habituellement sur un tournage.

Si vous avez un doute sur vos billets de 10 euros, vous pouvez contacter la gendarmerie de Terrasson au 05.53.51.71.60.