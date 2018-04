Cinq garçons d'origine ivoirienne se faisaient passer pour des mineurs isolés et étaient ainsi pris en charge par le Conseil départemental de l'Hérault. Ils avaient en réalité entre 18 et 20 ans. Les faux mineurs ont déjà coûté 800.000 euros au dpartement depuis le début de l'année.

Montpellier, France

Cinq jeunes Ivoiriens viennent d'être interpellés à Montpellier par la police aux frontières pour s'être fait passer pour des mineurs isolés. Courant 2017, ils étaient rentrés illégalement en France, via la Libye et l'Italie, avec de faux papiers d'identité laissant penser qu'ils avaient moins de 18 ans.

Un mineur isolé coûte 284 euros par jour au Conseil départemental

Ils disaient avoir 15 ou 17 ans. Le plus jeune en avait en réalité 18 et le plus âgé 20. Les cinq jeunes clandestins sont originaires de Daloa, une ville située au centre de la Côte-d'Ivoire. Ils étaient à Montpellier depuis l'année dernière, pris en charge par le Conseil départemental de l'Hérault à hauteur de 284 euros par jour pour chacun d'entre eux. Ce qui donne une idée du préjudice financier.

"C'est un coût pour la collectivité, si on avait continué de financer la prise en charge de ces cinq faux-mineurs jusqu'à leur supposée majorité, cela aurait encore coûté deux millions d'euros", explique Christophe Barret, procureur de la République de Montpellier.

De faux papiers d'identité qui portaient tous le même numéro

Les enquêteurs de la police aux frontières ont eu des doutes en examinant à la loupe leurs papiers d'identité. Ils portaient tous le même numéro. Après une enquête de plusieurs mois, la PAF, en collaboration avec les autorités ivoiriennes, a réussi à identifier le faussaire, ainsi qu'un officier d'état civil ivoirien, tous deux interpellés par la justice ivoirienne depuis.

"Nous travaillons avec une cellule de fraude documentaire avec des experts et avec d'autres services européens et internationaux", explique le commissaire Laurent Siam, directeur interdépartemental de la police aux frontières pour l'Hérault, le Gard et la Lozère

Les faux mineurs ont déjà coûté 800.000 euros depuis le début de l'année

Le nombre de mineur isolés explose dans le département depuis quatre ans. Ils sont à ce jour 285 à être pris en charge. Mais depuis le 1er janvier, le parquet a déjà engagé des poursuites à l'encontre d'une quinzaine d'entre eux pour fraude sociale au Département. Ces faux mineurs ont coûté l'année dernière près d'un million d'euros, et depuis le 1er janvier, le préjudice s'élève déjà pour l'année 2018 à plus de 800.000 euros.