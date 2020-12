De faux notaires proposent des héritages mirobolants, les autorités appellent à la vigilance

La chambre des notaires des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, et des Landes, appelle à la vigilance : une arnaque aux faux notaires a été signalée par une quinzaine de personnes dans le secteur.

C'est une méthode qui semble bien huilée : d'abord un mail, reçu après le décès d'un proche, qui vous annonce que vous avez le droit à un héritage. S'ensuit un échange de messagse, une demande de livret de famille et de papiers d'identité, pour avoir le droit à la somme promise. Et enfin, la demande d'un accompte, qui représente environ 5% du soit-disant héritage. De faux notaires sévissent en ce moment dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, et les Landes. Une quinzaine de signalements ont été effectués en une semaine seulement auprès de la Chambre des notaires interdépartementale.

De faux documents finement réalisés

Pour mettre en confiance leurs victimes, les faux notaires joignent des documents à leurs mails. "Ca se fait par paliers (...) quand vous commencez à tisser un lien comme ça avec une personne, vous êtes nécessairement en confiance. D'autant qu'ils [les faux notaires] joignent à leur mail des pièces jointes qu'il font signer et qui sont, pour quelqu'un qui n'est pas du métier, bien faites" détaille Sylvain Amédée, secrétaire général de la chambre des notaires interdépartementale des Landes, Pyrénées-Atlantiques, et Hautes-Pyrénées.

Dans notre région, on a eu jusqu'à 12 000 euros de perdus

Sylvain Amedee, secrétaire général de la chambre des notaires des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, et des Landes © Radio France - Manon Klein

En cas de doute, contactez votre notaire si vous en avez un. Sinon vous pouvez appeller directement la chambre des notaires des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, et des Landes, au 05 59 80 33 18 . Si vous êtes victime de cette arnaque, vous pouvez porter plainte à la gendermerie.