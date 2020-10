De faux notaires sévissent en Ille-et-Vilaine : les professionnels appellent à la vigilance

Ils se font passer pour des notaires et multiplient les escroqueries en abusant de la crédulité de certains particuliers. Ces malfaiteurs sévissent en Ille-et-Vilaine après plusieurs affaires du même type dans d'autres départements.

Attention aux faux notaires en Ille-et-Vilaine, c'est le message que lance la Chambre départementale des notaires qui appelle à la vigilance. Ils sévissent actuellement dans le département.

Une technique bien rodée

Ce faux notaire indique à sa victime, touchée par un décès et repérée par les avis d'obsèques dans la presse, qu'elle est bénéficiaire d'une assurance-vie. Il lui adresse ensuite une procuration, un protocole de confidentialité, lui demande un justificatif d'identité et domicile ainsi que le versement d'une somme d'argent pour le déblocage du capital. Ces faux notaires disposent parfois d'une plateforme téléphonique et d'un site internet. "Une dizaine de personnes en sont victimes actuellement" explique Richard Levionnois président de la Chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine "les escroqueries peuvent atteindre 7000 voire 20.000 euros". D'autres départements comme la Loire-Atlantique, la Sarthe ou le Calvados ont vécu la même chose ces derniers mois.

Appel à la vigilance

"L'escroquerie a pris de l'ampleur" prévient la Chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine. Ces pseudo-notaires ne manquent pas d'imagination en reproduisant des logo d'études. Au moindre doute, il est recommandé de se rapprocher de son notaire ou de la Chambre départementale au 02 99 65 23 24.