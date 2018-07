Montpellier, France

On connaissait les escroqueries avec de faux policiers, on connaissait les escroqueries aux faux plombiers aussi, voilà que les malfaiteurs inventent maintenant l'escroquerie avec de faux policiers qui viennent interpeller un faux plombier, le tout bien sûr pour pénétrer dans un appartement et voler.

Un sénario plutôt bien monté dont ont été victimes deux personnes agées lundi quartier Rondelet à Montpellier

Ce couple âgé de 88 ans rentre des courses. Dans le hall de l'immeuble, un homme qui se prétend plombier explique au couple : " y a des soucis d'eau dans votre résidence, nous devons faire des vérifications "

Le couple laisse le plombier entrer dans l'appartement, l'escroc fait mine de contrôler les robinets.

Arrivent alors deux autres personnes qui sonnent à la porte : "un faux plombier intervient actuellement dans l'immeuble, vous ne l'auriez pas vu ?" Le couple désigne aussitôt l'homme censé réparer la plomberie. Pendant qu'un des policiers fait semblant d'interpeller le faux plombier qui n'est autre que son complice, l'autre policier fouille l'appartement. Tout le monde repart tranquillement.

Le couple ferme la porte soulagé d'avoir échappé à un vol, mais réalise rapidement qu'il s'agit d'une double escroquerie, 3 000 euros en liquide et des bijoux ont disparu.