De faux policiers sévissent dans le département des Ardennes

Charleville-Mézières, France

Ils sont en civils. Ils portent un brassard de police mais ce sont bien de faux policiers qui sévissent actuellement dans le département des Ardennes. La gendarmerie lance un appel à la vigilance après plusieurs plaintes et affaires en cours. Les malfaiteurs seraient 2 ou 3 et ciblent les personnes âgées. Ils répètent le même scénario. Ils se présentent au domicile de personnes âgées expliquant qu'ils viennent d'arrêter des cambrioleurs et qu'ils veulent vérifier que rien n'a été volé. La gendarmerie demande la plus grande prudence et en cas de doute de contacter le 17.