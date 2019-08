De faux ramoneurs sévissent à Besançon

Les faux ramoneurs prétendent devoir changer le conduit de la cheminée et présentent ensuite une facture d'un montant exorbitant.

Besançon, France

Pas de vacances pour les malfrats ! Voilà l'alerte lancée par les policiers après l'escroquerie réalisée par de faux ramoneurs ce week-end à Besançon. Un homme a démarché une vieille dame de 78 ans en lui proposant de ramoner sa cheminée pour un prix raisonnable. Cette dernière accepte mais elle retrouve trois homme dans sa chaufferie qui mettent en panne sa chaudière. L'un d'entre eux monte ensuite sur le toit et dégrade sa cheminée avant de lui annoncer qu'il faut changer le conduit.

Une escroquerie d'un montant de 2.700 euros

La vieille dame accepte de leur avancer 200 euros, mais à leur retour avec le tuyau les trois hommes lui annoncent que le mètre linéaire coûte 280 euros et lui présentent, pour un conduit de huit mètres plus main d'oeuvre, une facture d'un montant exorbitant de 4000 euros. Au final, la vieille dame se voit délester d'un chèque de 2500 euros (sans compter l'avance de 200 euros en liquide), avant de constater que sa chaudière ne fonctionne plus.

Toujours réclamer une carte professionnelle

Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départementale. Les trois faux ramoneurs sont depuis recherchés par la police qui rappelle que lors d'un démarchage il faut impérativement réclamer une carte professionnelle, faire établir un devis et ne surtout jamais régler des travaux le jour même.