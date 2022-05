De faux billets de 20 euros en circulation dans l'Indre

La gendarmerie de l'Indre met en garde sur sa page Facebook. De faux billets de 20 euros seraient en circulation dans le département en ce moment.

Les autorités invitent donc la population, et notamment les commerçants, à vérifier leurs coupures.

Pour s'assurer de l'authenticité d'un billet, plusieurs éléments peuvent être observés. Au toucher, le papier est plus épais, et comporte des reliefs sur les bordures composées de petites lignes sur les côtés.

A la vue, le symbole euros (€) et la somme apparaissent à contre-jour, et la couleur change du bleu foncé au vert émeraude en surbrillance.