De fille dévouée à meurtrière : "J'étais dans un état second" raconte Martine devant les assises de Vesoul

Martine Grandjean , 69 ans, a fait ce lundi devant la cour d'assises du Territoire de Belfort le récit de 20 ans passés auprès de sa mère. Vingt années de dévouement, de soins, qui ont basculé le 16 avril 2017 dans le crime. Ce jour-là, la fille aidante a tué Yvonne, sa mère de 85 ans en l'étouffant avec un oreiller. Elle comparait libre, ces lundi et mardi, pour "meurtre d'un ascendant".

De l'avis des témoins cités, dont le fils de Martine, l'accusée était réellement une femme attentionnée : "Vous disiez 'j'aimerais bien une pomme', la pomme est déjà dans votre main". Martine, qui aime les balades en forêt, la piscine, les amis, se consacre à sa mère quand celle-ci devient veuve. Mais son dévouement ne semble pas payé de retour.

L'accusé décrit des humiliations, des critiques, des repas préparés pour sa mère que celle-ci jette à la poubelle. Martine sombre dans une dépression qu'elle ne reconnaît pas. "J'étais tellement fatiguée" raconte-t-elle à la barre.

J'ai pris ce j'avais sous la main, j'étais comme vidée, je n'étais plus moi.

En avril 2017, au moment des faits, l'octogénaire vient d'être hospitalisée. Elle loge chez sa fille et son gendre à Dorans. Ce dimanche là, Martine monte voir sa mère pour un soin et celle-ci lui répète à plusieurs reprises : "Je ne veux pas rester ici." "J'ai dit 'tais-toi maintenant', raconte Martine, "J'ai pris ce j'avais sous la main, j'étais comme vidée, je n'étais plus moi". Elle saisit un oreiller et l'applique sur la tête de sa mère pendant dix minutes. C'est elle, ensuite, qui donne l'alerte.

"Les mots de votre mère ont-ils déclenché un tsunami ?" interroge le procureur. "Oui" reconnait l'accusée, "on dirait que quelque chose est sorti de moi (...) Jamais je n'aurais pensé faire une chose pareille".

Un rôle d'aidant qui semble la détruire

Le "burn out" de l'aidant, c'est la défense présentée par les avocats Mes Dreyfus-Schmidt et Uzan. A la question du procureur qui lui demande pourquoi elle n'a pas "lâché" ce rôle d'aidant qui semblait la détruire, l'accusée répond qu'elle pensait pouvoir aller jusqu'au bout. "Toute ma vie, je l'ai consacré à elle. (...) j'essayais d'avoir son amour." explique-t-elle en évoquant la figure maternelle.

Le verdict sera rendu ce mardi. Dès mardi matin, les avocats de la défense vont plaider. Les deux autres enfants de la victime ne se sont pas portés partie civile.