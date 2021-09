De fortes amendes pour des pêcheurs d'ormeaux dans l'archipel de Molène

Il avaient profité d'une très grande marée pour faire le plein d'ormeaux dans l'archipel de Molène. Trois pêcheurs contrôlés en infraction le 29 mars dernier par des agents du Parc naturel marin d'Iroise viennent de recevoir des amendes plutôt salées. Sur proposition des autorités administratives, le parquet de Brest leur a infligé 650, 750 et 900 euros d'amende pour non respect du quota et de la taille minimale de pêche de ce crustacé très protégé. L'un des braconniers avait ramassé 32 ormeaux, dont 30 sous la taille minimale autorisée.

Une pêche très réglementée

L'ormeau est une espèce fragile : le crustacé n'atteint sa taille adulte qu'à l'âge de 5 ans. La pêche à pied de loisir est donc particulièrement réglementée. Dans l'archipel de Molène, toute prise est interdite du 1er avril au 14 septembre, ainsi que par coefficient de marée inférieur à 95. Lorsqu'elle est autorisée, la pêche doit se limiter à 20 coquillages par jour et par personne, d'une taille au moins égale à 9 cm. Le prélèvement d'ormeaux en plongée, scaphandre et apnée est strictement interdit.

Alors que la saison de l'ormeau s'ouvrira la semaine prochaine, le Parc naturel marin d'Iroise rappelle que les contrôles seront à nouveau renforcés. En 2020, le nombre de délits constatés a reculé pour la quatrième année consécutive.